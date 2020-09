Terzo settore: Giocondo (Caldoro presidente), in Campania servono specifiche risorse e competenze regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli interventi dell’amministrazione uscente - ha sottolineato la candidata - hanno riguardato esclusivamente obblighi in materia di adempimenti. Noi puntiamo ad una programmazione e una pianificazione sociale a partire dal capitale sociale e che mette insieme le politiche del settore sui principi della concertazione e del coordinamento tra vari soggetti del pubblico e del privato. Insomma un vero e proprio processo di concertazione in cui l’iniziativa privata abbia una dignità imprenditoriale mirate alle Politiche di contrasto alla povertà ed al disagio degli adulti che include contrasto alle Dipendenze, Detenuti e Salute mentale, Politiche per l’infanzia, l’adolescenza e sostegno alla genitorialità, Politiche per le persone Anziane e quelle con disabilità e il sistema dei servizi socio-sanitari integrati”, ha concluso Giocondo. (Ren)