Sardegna: fallito assalto a bancomat a Castelsardo, rapinatori in fuga

- Hanno preso di mira un bancomat a Lu Bagnu, frazione balneare di Castelsardo in Sardegna ma senza successo. Una banda di malviventi è entrata in azione intorno alle 3 di questa mattina e ha sradicato un totem bancomat in Corso Italia. La rottura di un cavo nel tentativo di caricare il totem su un furgone Iveco ha fatto fallire l'operazione. Sul posto è arrivata una pattuglia dei Carabinieri di Sedini e i malviventi sono stati costretti alla fuga. Nelle ore successive i militari della stazione di Castelsardo, al comando del maresciallo capo Antonello Spanu, hanno ritrovato il furgone abbandonato nelle campagne vicino al paese. Il furgone è stato posto sotto sequestro e sono in corso i rilievi scientifici per cercare tracce utili alle indagini. I responsabili della tentata rapina potrebbero essere identificati anche grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che sono ora al vaglio degli investigatori. (Rsc)