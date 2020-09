Sardegna: nuovo comandante alla capitaneria di Porto di Sant'Antioco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambio della guardia al vertice della Guardia costiera del Sulcis: il tenente di vascello Francesco D'Istria lascia oggi il comando dell'Ufficio circondariale marittimo di Sant'Antioco a Marco Musmeci, anch'egli tenente di vascello, originario di Taranto. Per D'Istria, invece, nuovo incarico a La Maddalena. Nel tracciare un bilancio della sua attività al comando dei 40 uomini della Guardia costiera di Sant'Antioco, D'Istria ha evidenziato le attività di soccorso in mare "grazie alle quali sono state salvate molte vite", con particolare riferimento al naufragio di Capo Sperone. Notevole anche l'attività riguardante i controlli demaniali, sui litorali e in mare che hanno portato ad un risultato di 500 mila euro di sanzioni comminate. Il comandante uscente ha anche evidenziato la collaborazione instauratasi con le amministrazioni comunali, in particolare quella di sant'Antioco. (Rsc)