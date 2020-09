Coronavirus: in Sardegna solo 154 mila persone con app Immuni, appello di sindaci e atenei, "scaricatela" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il rettore dell'Università di Cagliari, Maria del Zompo, ribadisce l'invito e lo estende a studenti e docenti dell'ateneo cagliaritano in vista della ripresa delle attività: "Considerata l'importanza della prevenzione del contagio - spiega il rettore dell'Università di Cagliari - e del rispetto delle misure suggerite per evitarlo, abbiamo aderito con determinazione al sollecito della Conferenza dei rettori e quindi invitiamo le studentesse, gli studenti e tutto il personale a prendere seriamente in considerazione la possibilità di scaricare l'app Immuni. Si tratta di uno strumento indispensabile per il contrasto al Covid-19, in quanto permette la tempestiva informazione degli utenti e l'attivazione immediata delle misure di sorveglianza sanitaria, tracciando in tempo reale i contatti avuti con le persone contagiate". (Rsc)