Sardegna: arrivano fondi per ristoro danni siccità 2017, Coldiretti, "risultato straordinario"

- Saranno liquidate tutte, le domande per il ristoro dei danni della terribile siccità del 2017. Un risultato straordinario che seppur in ritardo arriva in piena emergenza economica dovuta al Covid, con lo sblocco di circa 32 milioni di euro dei 40 stanziati per questo intervento e oltre 4.000 pratiche respinte. Lo rende noto la Coldiretti Sardegna che ricorda come "il 2017 è stata una annata horribilis per l'agricoltura sarda a causa delle calamità naturali. Sarà ricordata soprattutto per la lunga siccità che ha colpito indistintamente tutti i settori agricoli. I pastori ricevettero in pochi mesi gli indennizzi per i danni di quella siccità grazie ad una corsia preferenziale adottata allora dalla Regione. Per tutte le altre categorie cominciò invece un lungo e tortuoso iter e a distanza di tre anni dalla calamità la stragrande maggioranza sono ancora in lista di attesa e molte di queste, non sono riuscite a superare l'istruttoria". (segue) (Rsc)