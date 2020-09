Trasporti: Gallo (M5s), corse soppresse Eav, domani incontro a Torre del Greco (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Eav ha ridotto da 25 a 13 le vetture e solo 8 corrono in strada a Torre del Greco. Autobus vetusti, malandati, spesso soggetti a guasti e avarie che in automatico comportano soppressioni di corse". Lo ha scritto su Facebook il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Gallo. "Interi pezzi di città a nord ed est sono tagliati fuori da qualsiasi servizio - ha proseguito Gallo - e quindi ai cittadini non resta che rivolgersi a mezzi alternativi e privati che continuano ad aumentare lo smog in città, su cui non c'è alcuna rilevazione sistematica perché nessuno ha a cuore realmente la nostra salute di anziani e bambini. Tutto questo dipende dalle persone che eleggete al governo della regione e dei comuni. Di questo si discuterà domani 12 settembre in un confronto aperto con i cittadini sul trasporto pubblico in programma a Largo Annunciazione a Torre del Greco alla presenza dei due candidati del M5s al consiglio regionale della Campania. Quando resterete a piedi, quando l'autobus o il treno non passerà o sarà in ritardo ricordate che avete scelto il 21 e 22 settembre a chi affidare il trasporto pubblico, se in mano a De Luca che lo ha gestito finora o al M5s", ha concluso il deputato. (Ren)