Coronavirus: in Sardegna solo 154 mila persone con app Immuni, appello di sindaci e atenei, "scaricatela"

- Appena 154 mila sardi hanno scaricato l'app "Immuni" nata con lo scopo di monitorare e prevenire il coronavirus. Lo certificano i dati del ministero della Salute e da più parti in Sardegna si invita la cittadinanza ad utilizzare questo strumento. In prima linea ci sono i sindaci. Per il presidente di Anci Sardegna Emiliano Deiana, Immuni è "uno strumento semplice e innovativo che utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un contatto con una persona positiva, anche se sono asintomatici". Da qui l'invito ai cittadini: "Scaricatela, più siamo e meglio è". (segue) (Rsc)