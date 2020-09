Banche: Masi (Uilca) su popolare di Bari, governo rispetti accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tre mesi dalla firma dell’accordo sul piano di salvataggio bisogna dire che la situazione in cui versa la Banca popolare di Bari è di totale stallo: una vergogna. Così in una nota il segretario generale Uilca Massimo Masi. “Guardiamo con preoccupazione alla mancata nomina del consiglio di amministrazione e del nuovo amministratore delegato, che autorizzano a pensare che sono ancora vive e forti quelle interferenze politiche che in passato hanno portato alla cattiva gestione dell’istituto e alle conseguenze che oggi sono, purtroppo, sotto gli occhi di tutti: chiediamo a Mediocredito centrale, al governo e ai commissari chiarezza di comportamento e il rispetto degli accordi”, ha detto, sottolineando che se ciò non accadrà “dovremo rivedere il nostro atteggiamento propositivo per passare a una fase di dura contrapposizione e di denuncia pubblica”. Auspichiamo, ha continuato, che Mcc provveda immediatamente a porre rimedio a questo errore che sta comportando, oltre a una perdita di fiducia nelle istituzioni, importanti problematiche per le politiche di rilancio della banca stessa. (segue) (Com)