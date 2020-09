Piemonte: vino, a Serralunga d'Alba la vendemmia tricolore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vendemmia Tricolore” è l’evento unico che si tiene a Serralunga d’Alba (Cuneo), nelle colline patrimonio Unesco, dal 19 settembre all’8 novembre, come appuntamento simbolico che segna l’inizio della vendemmia 2020 in tutto il Piemonte: "Un’annata che si presenta molto buona per qualità come prevedono i Consorzi di tutela del vino e le organizzazioni del comparto vitivinicolo", scrive in una nota la Regione. Per l’occasione a Serralunga d’Alba le migliori vigne delle menzioni geografiche ufficiali saranno vestite a tricolore. Un’idea nata dal Comune di Serralunga in concerto con l’Associazione Turistica Pro Loco. In ogni cru sarà allestita una postazione con la descrizione del vigneto e le sue caratteristiche morfologiche, le varietà presenti, le informazioni relative ai pregi e le caratteristiche organolettiche dei vini che ne derivano. Le vigne saranno identificate e caratterizzate ognuna da una bandiera italiana che permetterà la visibilità anche da lontano. L’assessore regionale alla Cultura e al Turismo sottolinea come il Piemonte abbia una tradizione millenaria di produzione di vino che si è via via raffinata scalando le vette mondiali per la sua qualità con ricadute positive sul turismo. L’enogastronomia dei nostri territori è un fattore attrattivo che arricchisce i turisti ma allo stesso tempo mantiene vive le nostre tradizioni, dunque ben vengano manifestazioni come queste. L’inaugurazione dell'iniziativa si svolgerà domenica 20 settembre durante la mostra mercato della Sagra della Cugnà, la rinomata mostarda tipica della tradizione culinaria piemontese, che si ottiene dal mosto d’uva. La Sagra della Cugnà per l’edizione 2020 è confermata con il mercato dei prodotti tipici, artigianato ed agricoltura. Il centro storico sarà invaso da decine di bancarelle che proporranno le eccellenze del territorio con la Cugnà che farà da traino alla giornata. Alle ore 16 ci sarà inoltre la premiazione della persona più genuina di Serralunga. Il 20 settembre sarà occasione per gli appassionati di filatelia di ottenere l’annullo filatelico dedicato appositamente all'iniziativa di Vendemmia Tricolore. Grazie a Poste Italiane la manifestazione entra tra gli eventi di rilievo per il 2020. Domenica 20 in Piazza Umberto I sarà possibile ottenere l'annullo ed acquistare le cartoline di Serralunga. (segue) (Rpi)