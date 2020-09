Napoli: Gorga (Campania libera), Comune Torre del Greco annulli ritardi su procedure ecobonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ecobonus 110 per cento, il nuovo incentivo fiscale varato dal governo per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici esistenti rischia, a Torre del Greco, di diventare un'occasione persa per tanti proprietari di immobili che vorrebbero usufruire delle agevolazioni statali ma che, a causa dei ritardi nelle procedure burocratiche da parte dell'amministrazione comunale, rischiano di non poter accedere ai benefici previsti". Lo ha affermato Clelia Gorga, candidata al Consiglio regionale della Campania con la lista Campania Libera. "Sappiamo che i tempi per usufruire di questi incentivi sono ristretti - ha proseguito Gorga - fino al 31 dicembre 2021, la lentezza amministrativa nel rilascio delle autorizzazioni richieste dalla legge rischia di mandare all'aria l'opportunità per tanti di risanare e adeguare i propri immobili. Occorre che la macchina comunale predisponga se necessario anche una task force all'interno dell'Ufficio tecnico per rispondere alle esigenze dei cittadini che richiedono il rilascio di titoli e permessi, che devono avvenire, dopo le dovute verifiche, in tempi rapidi e certi". "L'ecobonus 110 per cento - ha concluso Gorga – è una opportunità non solo per i singoli proprietari di unità immobiliari, ma per le imprese edili locali, per i lavoratori del settore, per il patrimonio edilizio della città".(Ren)