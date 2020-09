Abruzzo: Paolucci (Pd) su vaccini antinfluenzali mancano ancora 200 mila dosi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quindi a meno di un mese da quella che la Regione ha stabilito come data di partenza della campagna - ha detto ancora Paolucci - il primo ottobre, potranno vaccinarsi solo la metà persone che si sono vaccinate lo scorso anno. Non solo, è talmente in ritardo l'Abruzzo, che non c'è certezza nemmeno sui fabbisogni richiesti in più dalle Asl. Al 31 agosto le 4 Asl hanno chiesto 92.300 dosi in più, malgrado in un primo momento avessero confermato le dosi del 2019. Quindi mancano all'appello sia le 124.000 dosi non fornite a seguito delle gare già bandite, più le ulteriori richieste dalle Asl in seguito. Da capire c'è il perché la Regione abbia atteso tanto nel produrre atti di indirizzo per procurarsi le dosi e non abbia esercitato né controlli, né impulso sulle procedure: dalle carte infatti emerge che le Asl si sono mosse solo a fine giugno e addirittura la nota del Dipartimento a indirizzo dell'Aric è del 22 luglio, mentre il potenziamento viene richiesto da Chieti solo a fine Agosto e a cascata, su sollecitazione dell'Aric, le altre Asl hanno anch'esse incrementato, a 20 giorni dai vaccini. Tardiva anche la delibera di Giunta n. 394 che fissa al primo ottobre l'inizio della campagna vaccinale, varata il 14 luglio, quindi è arrivata ben 20 giorni dopo la trasmissione dei primi fabbisogni da parte delle Asl ed è stata trasmessa il 22 luglio, con comodo"."Fatti che messi insieme certificano una sola cosa, l'assenza di un indirizzo politico-programmatico su una materia sensibilissima qual è la prevenzione – aggiunge il consigliere regionale PD Antonio Blasioli presente alla conferenza - I numeri dicono chiaramente che non c'è stata una presa d'atto del fabbisogno abruzzese, né dei tempi per determinarlo e approvvigionarsi e la somma di queste due circostanze evidenzia la grave responsabilità della Regione Abruzzo che si è fatta trovare impreparata nell'anno in cui non potevamo permetterci ritardi sulla programmazione e, soprattutto, sulle attività di prevenzione dell'influenza". (Gru)