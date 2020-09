Terzo settore: Giocondo (Caldoro presidente), in Campania servono specifiche risorse e competenze regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’economia della solidarietà non è più una esclusiva questione religiosa, antropologica ed etica. Il settore non profit è al centro di un crescente interesse degli operatori sociali, dell'opinione pubblica e dei decisori politici e anche degli studiosi". Con queste parole Ilenia Giocondo, candidata alle regionali in Campania con la lista Caldoro Presidente, Nuovo Psi, Udc mette in evidenza l’importanza e l’evoluzione del Terzo settore. "Il Terzo settore è ormai avviato sulla cosiddetta via italiana della cooperazione sociale con i suoi caratteri spiccatamente imprenditoriali. La politica e le iniziative legislative devono tenere conto dell’orientamento al primato e alla presenza di attori solidaristici sul territorio, mentre sul piano imprenditoriale, sempre più persone capaci e intraprendenti decidono di promuovere imprese per la costruzione disinteressata del benessere sociale. La Regione Campania, deve tenere conto e che la normativa nazionale e il codice del Terzo settore hanno bisogno di attuazione attraverso specifiche risorse e competenze regionali”. (segue) (Ren)