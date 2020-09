Abruzzo: Einstein Telescope, progetto presentato all'Esfri con contributo Gssi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sua candidatura è supportata dalle espressioni di interesse dell'Infn (coordinatore del progetto insieme agli olandesi di Nikhef), dell'Inaf - Istituto nazionale di astrofisica e dell'Ingv - Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Al di là del grande valore culturale, la realizzazione dell'Einstein telescope nel territorio del Nuorese avrà un significativo impatto socio-economico in Sardegna. Il nuovo rivelatore gravitazionale è un'occasione di sviluppo, unica nel suo genere: si tratta di un investimento infrastrutturale di almeno un miliardo e mezzo di euro. In fase di costruzione porterà lavoro a più di 2.500 persone in un territorio poco popolato; sul lungo termine sarà un grande polo scientifico di valore internazionale, destinato ad attrarre nuove risorse da investire alla frontiera della scienza e della tecnologia, un motore di sviluppo e di crescita culturale per la Sardegna e per l'Europa intera. (Gru)