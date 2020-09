Sardegna: sindaco di Terralba positivo al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comune chiuso a Terralba, nell'oristanese, dopo che il sindaco Sandro Pili ha annunciato di essere positivo al Covid-19. Lo ha reso noto dal suo profilo Facebook. “Visto l'incremento del diffondersi del Covid-19 in quest'ultimo periodo, anche nel nostro territorio, e considerato il ruolo che ricopro, che comporta necessariamente anche il dover incontrare molte persone seppur nella totale assenza di sintomi, previa condivisione della decisione col mio medico stamattina ho effettuato il tampone, che ha dato esito positivo, come da comunicazione del Servizio igiene pubblica dell'Azienda sanitaria che ho ricevuto poco fa", ha scritto. “Nonostante l’assenza di sintomi ho ritenuto di richiedere il tampone proprio per il massimo rispetto che ho per i miei concittadini, e per tutte le persone che incontro giornalmente: sia io che i miei familiari stiamo bene, nessuno ha sintomi e ovviamente per quel che ne sappiamo neppure abbiamo incontrato di recente persone che abbiano avuto contatti con persone poi risultate positive o che abbiano avuto dei sintomi”, ha continuato. (Rsc)