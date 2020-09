Regionali: Toninelli, accozzaglia liste, sarà difficile per De Luca spartire poltrone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'accozzaglia delle liste di De Luca dà già l'idea di litigiosità e di difficoltà della tenuta di una eventuale nuova giunta De Luca. Se hai da spartirti le poltrone tra così tanta gente, significa che hai qualche difficoltà. La Campania ha una grandissima possibilità con Valeria Ciarambino. per questo chiediamo ai campani di andare oltre la mediaticità e scegliere la concretezza". Lo ha dichiarato il senatore del Movimento 5 Stelle ed ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, intervenuto con la candidata alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino alla conferenza stampa pubblica per dire basta al pedaggio della Tangenziale di Napoli. "La nostra proposta – ha sottolineato Toninelli - è di ribaltare il sistema autostradale. A Napoli c'è l'unica Tangenziale dove chi la utilizza paga il pedaggio. È inaccettabile che una strada che serve sia per l'entrata che per l'uscita dalla città debba sopportare un pedaggio. Chi sono i responsabili? Sono quelli del centrosinistra e del centrodestra che hanno dato la concessione prima e poi hanno messo nel 2007 anche quel macigno di protezione della legge. E la conferma è che dietro c'è quel Cirino Pomicino un politico fin troppo di lungo corso. Noi stiamo smantellando tutto, l'abbiamo cominciato a fare con il decreto Genova". (Ren)