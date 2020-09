Regionali: Caldoro, De Luca falso eroe di guerra, disertore nascosto in bunker

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca oggi è il governatore più contagiato di Italia. Questo significa che in Campania si è lavorato male sul Covid, De Luca ha preferito andare in tv a raccontare menzogne e a parlare di lanciafiamme invece di occuparsi di garantire la salute dei cittadini". Lo ha detto Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla guida della Regione Campania, a Coffee Break su La7. "Si è chiuso in un bunker - ha proseguito Caldoro - bello protetto con mascherine che i nostri veri eroi, personale sanitario, forze dell’ordine, le attività rimaste aperte anche durante il lockdown, non avevano, perché la regione non gliele ha fornite. Nel frattempo De Luca dal suo set televisivo raccontava quanto era bravo. Purtroppo però vediamo che i dati della Campania sono fuori controllo. Adesso bisogna intervenire con serietà, è necessario superare l’emotività e distinguere tra i falsi eroi di guerra, cioè quei politici disertori che si sono nascosti nelle cucine e nei bunker con mascherine che nessun altro aveva, e i veri eroi che hanno combattuto sul campo". (Ren)