Napoli: domani convegno Usip (Uil) su utilizzo consapevole dei social network in Polizia

- Si terrà domani, presso l'aula Vadalà del 4° reparto mobile di Napoli (via Monte di Dio 31) il primo seminario "Sicurezza e legalità" organizzato dalla Usip Polizia (confederato Uil) di Napoli sui temi dell'uso "consapevole dei social network in Polizia". Saranno presenti il segretario nazionale Vittorio Costantini, quello provinciale Roberto Massimo, il questore della Camera on. Edmondo Cirielli, il consigliere comunale di Napoli Marco Nonno, il giornalista Stefano Pisaniello. Relazioneranno l'avv. Mauro Amendola ed i Magistrati Flora Vollero e Valentina Ricchezza. (Ren)