Sardegna: appello Progressisti, "piano strategico per impianti eolici a terra e a mare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un piano strategico per l'installazione di impianti eolici a terra e a mare. Lo chiede il gruppo dei Progressisti che hanno presentato una mozione in Consiglio regionale (prima firmataria Maria Laura Orrù). "Siamo estremamente favorevoli alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ma è necessario che la Regione disciplini in maniera organica l'installazione di impianti eolici a terra e a mare - ha dichiarato la consigliera regionale progressista Maria Laura Orrù -. Occorre tener conto, infatti, che pur producendo energia 'pulita', le centrali eoliche hanno sempre un impatto ambientale non trascurabile, soprattutto sotto il profilo visivo e paesaggistico". (segue) (Rsc)