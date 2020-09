Sardegna: Saline dei Conti Vecchi e Batteria Talmone protagonisti della Giornata del panorama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Saline dei Conti Vecchi a Cagliari e la Batteria Militare Talmone a Palau saranno i siti protagonisti in Sardegna della settima edizione della Giornata del panorama, evento dedicato all'osservazione attenta e consapevole del paesaggio: un'iniziativa che il Fondo ambiente italiano (Fai) dedica ai paesaggi che circondano i suoi beni e alla promozione della loro conoscenza, in collaborazione con Fondazione Zegna. L'appuntamento è per domani, 12 settembre. Alle Saline Conti Vecchi, le più longeve della regione, affidate in concessione alla società Ing. Luigi Conti Vecchi (Eni Rewind) e dal 2017 valorizzate dal Fai, l'appuntamento sarà alle ore 16 e 17 con uno speciale itinerario guidato di due ore alla scoperta di questo luogo, ai margini della città di Cagliari. Un tour in trenino consentirà di immergersi nell'area produttiva e naturalistica e, a piedi, si raggiungerà l'area delle rovine di Villaggio Macchiareddu fino ad arrivare a Porto San Pietro, dove un tempo attraccavano chiatte e rimorchiatori e dove ora stazionano cormorani, garzette e fenicotteri. L'edizione di quest'anno della approderà anche alla Batteria Militare Talmone, importante testimonianza della storia militare del nostro paese affidata in concessione al Fai nel 2002 dalla Regione autonoma della Sardegna. Situata sulla costa nord dell'isola, tra le spiagge di Palau e Costa Serena, la Batteria è perfettamente integrata nell'ambiente circostante e si raggiunge con una passeggiata attraverso graniti, piante di macchia mediterranea e l'aspro paesaggio gallurese, che riporta indietro di centoventi anni, quando poche decine di marinai vivevano nel tratto di costa di Punta Don Diego. L'appuntamento è per le 10 ma sarà possibile, a seconda delle esigenze, un ulteriore turno di visita alle ore 15. (Rsc)