Scuola: Azzolina contro il Piemonte, potremmo impugnare l'ordinanza di Cirio

- "Il ministero della Salute potrebbe impugnare l’ordinanza del presidente Cirio: si deciderà nelle prossime ore". Così il ministro dell'istruzione, Lucia Azzolina, oggi in visita a Biella alla scuola media di via De Amicis. Il riferimento è alla decisione della Regione Piemonte di imporre la verifica della temperatura anche a scuola. "Credo che non si possa, quattro giorni prima della riapertura delle scuole, cambiare le regole come fosse un gioco".(Rpi)