Napoli: Nonno (Fd'I), domani partecipo a convegno Usip per mostrare vicinanza a Polizia di Stato

- "Prenderò parte domani al convegno organizzato dal Sindacato di Polizia Usip di Napoli e dal suo Segretario Provinciale Roberto Massimo per testimoniare la mia vicinanza alla Polizia di Stato ed agli agenti che ogni giorno sono in prima linea a tutela della sicurezza di tutti i cittadini". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere comunale di Napoli Marco Nonno annunciando la propria presenza al convegno che si terrà domani alle 9 presso l'aula Vadalà del 4° reparto mobile di Napoli (via Monte di Dio 31), organizzato dall'Usip (Uil). "Le Istituzioni - ha proseguito Nonno - devono dimostrare sempre massima vicinanza alle forze dell'ordine, specie a quegli agenti che operano per strada tra mille difficoltà". (Ren)