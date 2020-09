Abruzzo: Einstein Telescope, progetto presentato all'Esfri con contributo Gssi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrivato a L'Aquila dalla Germania per studiare Astroparticle physics al Gssi, Grimm è stato chiamato a calcolare la capacità di Et di localizzare diverse sorgenti di onde gravitazionali. "Essere testimoni di un progresso scientifico e tecnologico di questa portata è davvero emozionante", commenta con soddisfazione. Einstein telescope sarà molto più sensibile dei rivelatori attualmente in funzione: i due Advanced Ligo di Livingstone e di Hanford negli Stati Uniti e Advanced Virgo a Cascina, in provincia di Pisa. Et potrà infatti osservare stelle di neutroni e buchi neri in tutto l'universo, permettendo così di percorrere a ritroso la storia del cosmo fino ai suoi primi istanti di vita. Il consorzio promotore del telescopio intitolato ad Albert Einstein - il fisico tedesco che nel 1915 con la sua teoria della relatività generale aveva predetto le onde gravitazionali - conta al suo interno circa 40 istituti di ricerca e università di diversi paesi europei. Forte della sua lunga tradizione scientifica nel settore della rivelazione diretta delle onde gravitazionali, l'Italia è alla guida del gruppo di nazioni che hanno presentato la proposta ed è candidata a ospitare questa infrastruttura all'avanguardia. Il sito individuato in Sardegna, nel territorio del Nuorese, tra i comuni di Lula, Bitti e Onani si è dimostrato infatti il più adatto per l'installazione, in virtù del basso rumore sismico e antropico di quella Regione d'Italia. (segue) (Gru)