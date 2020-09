Molise: Greco (M5s), carenza di personale nell'Ospedale Caracciolo di Agnone in Molise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra attenzione sulla sanità molisana è sempre alta. Lo dice in una nota il consigliere regionale del Molise, Andrea Greco. "Per questo sono tornato a verificare le condizioni in cui operano i medici dell'ospedale Caracciolo di Agnone. Ed ho toccato con mano, ancora una volta, l'atavica carenza di personale. Nonostante la narrazione mediatica dei problemi sanitari sia incentrata sulla questione commissariamento, facendo da eco a quanto dichiarato dallo stesso presidente Toma, io sono convinto che i problemi più seri siano altri", afferma Greco. "In primis, l'immobilismo della direzione generale, che non procede con l'opportuna velocità ad individuare i responsabili dei reparti, portando a conclusione le procedure concorsuali. Prima dell'estate ho chiesto un incontro al Dg Florenzano, con un sincero spirito collaborativo - aggiunge - ma il mio appello formale è rimasto inascoltato. I problemi che ho riscontrato ad Agnone sono gli stessi che, insieme ai miei colleghi, ho trovato in tutti gli ospedali molisani. Faccio qualche esempio. In tutti i centri di Nefrologia della regione - sottolinea - i medici sono in grandissima sofferenza, tanto da dover rinunciare alle ferie, tanto da non potersi permettere il 'lusso' di ammalarsi". (segue) (Gru)