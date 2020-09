Pensioni: De Lise (Ungdcec), previdenza sia moderna, flessibile e a misura di professionista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Walter Anedda, presidente Cnpadc, nel corso del webinar ha evidenziato: "La Cassa ha deciso di mantenere negli ultimi mesi i nervi saldi, facendo una scelta molto chiara: no agli interventi a pioggia nei confronti dei colleghi, ma azioni mirate. Abbiamo affrontato gradualmente i problemi, cercando di aiutare il maggior numero possibile di colleghi". "In questo periodo di emergenza Covid abbiamo continuato a ricevere istanze da parte dei colleghi e, di recente, abbiamo cercato di mettere insieme le idee in un unico documento", ha evidenziato Maria Caputo, delegata Cnpadc. "Alcuni obiettivi sono stati già raggiunti, ma adesso occorre continuare a lavorare per costruire le linee programmatiche del futuro". Al webinar coordinato da Teresa Zambon, presidente Commissione Cassa di previdenza e Welfare Ungdcec, sono intervenuti anche Ettore Perrotti, presidente Odcec L'Aquila e Sulmona; Marilù Fragalà, segretario Commissione Cassa di Previdenza e Welfare Ungdcec; Maurizio Renna, presidente Collegio dei Probiviri Ungdcec. (Ren)