Torino: al via Ride4Vape, bike tour lanciato da Anafe per raccontare la verità sulle e-cig

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partirà domenica 13 settembre da Torino la Ride4Vape, il tour lanciato dall’Associazione nazionale produttori fumo elettronico (Anafe) aderente a Confindustria, con il sostegno della Lega italiana anti fumo, nato per sensibilizzare consumatori e istituzioni sui rischi della sigaretta tradizionale e consegnare all'Istituto superiore di sanità gli studi indipendenti sul rischio ridotto derivante dall'utilizzo di quelle elettroniche. Stando al relativo comunicato stampa, protagonista della pedalata (di quasi 700 chilometri) il presidente Umberto Roccatti, che lascerà il capoluogo piemontese alla volta di Rapallo e che, prima di approdare nella capitale, lo vedrà fare tappa a Cecina e a Tarquinia. Durante il tour, prosegue la nota, il presidente, tramite un live Facebook, racconterà nel dettaglio l’iniziativa e i suoi retroscena. Sempre su Facebook, verrà inoltre attivata una raccolta fondi volta a sostenere l'attività dei ricercatori della Lega italiana anti fumo, impegnati da anni nella lotta alle sigarette e nello studio di strumenti utili per ridurre i danni legati al loro consumo. “Ride4Vape è un’iniziativa che nasce per sensibilizzare pubblico e istituzioni sul minor rischio della sigaretta elettronica, i cui danni vengono spesso incautamente paragonati a quelli della sigaretta tradizionale, che miete ogni anno in Italia 80 mila vittime”, ha commentato Roccatti. “Il settore è ormai maturo per dimostrare a opinion e decision maker la qualità della propria missione: la necessità di dare un'alternativa a tutti quei fumatori adulti che non riescono o non vogliono smettere di fumare e che sono circa il 75 per cento dei 12 milioni di fumatori in Italia, fornendo, in massima sicurezza, prodotti a rischio ridotto certificati e made in Italy”, ha aggiunto. (Com)