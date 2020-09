Scuola: Di Scala (FI), ministro dimentica di garantire smart working a genitori alunni under 14

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se gli studenti campani resteranno a casa fino al 24 settembre, chi garantirà a genitori degli under 14 il diritto allo smart working riconosciuto dal dpcm in tutta Italia ma solo fino al 14 settembre, cioè alla riapertura delle scuole prevista tra soli quattro giorni?". Lo ha affermato il consigliere regionale di Forza Italia, Maria Grazia Di Scala presidente della commissione Sburocratizzazione della Regione Campania, candidata nella Lista di Forza Italia, circoscrizione Napoli, alle regionali 2020. "Ricordo che il governo è tenuto a garantire il lavoro da casa a tutti gli aventi diritto - ha proseguito Di Scala - Possibile che a Roma nessuno delle alte sfere giallorosse, a partire dalla ministra-preside Azzolina, si sia accorto che in Campania riapriamo il 24 e che serve subito una norma ad hoc?", ha concluso Di Scala. (Ren)