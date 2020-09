Decreto Semplificazioni: Ferraresi (M5s), proroga a fine 2021 per lavori aziende emiliane colpite dal sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il via libera definitivo al decreto Semplificazioni abbiamo ottenuto un importante risultato per il territorio dell’Emilia Romagna colpito dal terremoto del 2012: è stato approvato l’emendamento voluto dal Movimento 5 Stelle, a firma della senatrice Maria Laura Mantovani, che proroga di un anno i termini dei lavori di ricostruzione da parte delle aziende agricole danneggiate dal sisma. Lo scrive su Facebook Vittorio Ferraresi, sottosegretario alla Giustizia. “Allungare i tempi significa garantire l’accesso a 124 milioni di fonti europei, che erano ancora fermi nei conti correnti vincolati per la ricostruzione assegnati agli agricoltori modenesi, ferraresi e reggiani che ne avevano fatto richiesta, ma che per le lungaggini burocratiche non avevano ancora avviato o ultimato i lavori e non sarebbero stati in grado di farlo entro il 2020”, ha scritto, aggiungendo che in questo modo si da “un importante colpo di acceleratore” alla ricostruzione post terremoto. (Rin)