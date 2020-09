Campania: domani sottosegretario Sibilla a Napoli e Pomigliano d'Arco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, venerdì 11 settembre, alle ore 10 il sottosegretario Carlo Sibilla sarà in Prefettura a Napoli per partecipare alla riunionetecnica di coordinamento delle Forze dell'ordine sulla "Terra dei fuochi" presieduta dal Ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Alle ore11.45 il sottosegretario si recherà in visita presso il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Napoli. A seguire Sibilia si recherà a Pomigliano d'Arco per i seguenti appuntamenti: alle ore 17 sarà presso l'associazione antiracket e antiusura "Domenico Noviello"; alle ore 18 farà visita allacompagnia dei carabinieri di Castello di Cisterna e alla stazione dei carabinieri di Pomigliano d'Arco; alle 19.30 sarà in Piazza Mercato con il candidato sindaco Gianluca del Mastro. (Ren)