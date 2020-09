Imprese: 60 milioni per il territorio grazie a progetto di Fondazione Cr Firenze e Intesa Sanpaolo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi mesi, ha aggiunto Salvadori, siamo intervenuti moltissimo per l’emergenza Covid-19 ma abbiamo anche cercato di sostenere altri ambiti in forte crisi quali la cultura, lo spettacolo, la didattica, la scuola. “Con questo programma entriamo nel vivo del tessuto economico cittadino con nuovi strumenti e con nuove modalità che sono state oggetto delle necessarie verifiche di coerenza rispetto a quanto previsto dallo statuto e dalla normativa delle fondazioni di origine bancaria, ma i mutamenti sociali ed economici sono continui e le urgenze del momento ci chiedono grande flessibilità e velocità, pur nel rigoroso rispetto di quanto indicato dal nostro statuto che invita la Fondazione a ’perseguire esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio attraverso interventi ed attività a favore della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile”, ha spiegato. Grazie a Rinascimento Firenze, ha concluso Messina, abbiamo una nuova occasione di essere al servizio dei cittadini, del mondo associativo e universitario, degli ordini professionali e delle imprese di Firenze che stanno dedicando energia e passione quotidiana alla rinascita di questo territorio. “Questo progetto può rappresentare quindi, in conclusione, una grande opportunità: la partnership con la Fondazione e l’utilizzo di strumenti innovativi sul fronte del credito possono contribuire al ripensamento di forme di intervento e, ove possibile, favorire un sostanziale cambio di paradigma nel fare impresa, che preveda una forte componente innovativa e ricadute positive per la comunità e l’ambiente”, ha detto. (Com)