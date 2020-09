Molise: Greco (M5s), carenza di personale nell'Ospedale Caracciolo di Agnone in Molise (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Greco aggiunge che "ad ottobre è previsto un concorso per l'assunzione di tre nefrologi ma, stando ai nostri calcoli e a quanto ci riferiscono gli stessi medici, ne servirebbero almeno cinque. È un esempio che spiega bene cosa non va: i concorsi dell'Asrem – spiega ancora Greco - dovrebbero essere tarati sulle reali esigenze della sanità pubblica. Altro esempio di inefficienza è quello della Day Surgery. La chirurgia del Caracciolo è praticamente chiusa da maggio, ovvero da quando è andata in pensione l'anestesista. Delle sale operatorie all'avanguardia, dunque, che non operano per il solito problema: la carenza di personale. Basterebbe che Asrem si attivasse per mandare al Caracciolo un anestesista, anche per pochi giorni a settimana, per alleggerire il carico di lavoro di altri ospedali, da Isernia a Campobasso. Un ultimo esempio voglio farlo riguardo al laboratorio analisi, dove da circa vent'anni - spiega Greco - si continuano ad acquistare i reagenti dalle stesse aziende, senza alcuna procedura di gara. Questo vuol dire che potremmo razionalizzare i costi, ma preferiamo spendere milioni di euro con i prezzi imposti dai fornitori. Un assurdo. Tutti questi problemi si riscontrano grosso modo nell'intera rete sanitaria molisana e, voglio chiarirlo, non dipendono dai famigerati commissari. Dipendono da Asrem. Ogni tac, ogni esame, ogni operazione che non viene fatta in un ospedale pubblico - conclude - apre un mercato redditizio per le strutture private accreditate". (Gru)