Regionali: Caldoro, con piano De Luca Napoli declassata, per rilancio piano case periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca ha sottratto un miliardo e mezzo agli investimenti per Napoli, toglie a Napoli per dare a Salerno. I suoi punti programmatici sono un affronto. Ha declassato Napoli da grande capitale a città di provincia. Piccoli progetti senza alcun respiro". Lo ha detto Stefano Caldoro, intervenendo a Radio Crc "Barba e capelli". "Io, da presidente, destinai a Napoli 2 miliardi per progetti di ampio respiro - ha proseguito Caldoro - dal centro storico Unesco, alla metropolitana, dal porto ed il polo fieristico, e naplest e ne prevedo altrettanti per la prossima programmazione. Con questi piccoli interventi De Luca non investirebbe più di 500 milioni, al massimo, lasciando, come sempre, indietro le periferie. Per Napoli serve anche un grande e innovativo Piano di rigenerazione urbana attraverso il piano casa, che insieme al Superbonus e al Recovery Fund, faccia una grande opera rilancio di tutte le periferie. Così si crea lavoro per migliaia di persone, maggiore valore immobiliare, riduciamo il consumo di suolo e cambiamo il volto di Napoli, attraendo investimenti internazionali. Fa parte del mio piano per creare 100.000 posti di lavoro nei prossimi tre anni", ha concluso il candidato del centrodestra in Campania. (Ren)