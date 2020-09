Regionali: Patriarca (FI), raid nel comitato elettorale, episodio inquietante che non limiterà il mio impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raid notturno nella sede del comitato elettorale di Annarita Patriarca, candidata nella lista di Forza Italia, circoscrizione Napoli, al Consiglio regionale della Campania. Lo ha reso noto la stessa Patriarca in una nota: "Durante la scorsa notte, alcuni soggetti si sono introdotti nella sede di Viale Gramsci a Napoli, dopo aver forzato le finestre. Dai locali sono stati portati via computer e attrezzature, l'ammontare dei danni è in fase di quantificazione". La candidata azzurra ha già sporto denuncia alle forze dell'ordine, che indagano per risalire agli autori e alla matrice dell'azione. "Un episodio inquietante - ha dichiarato Annarita Patriarca - che ovviamente non limiterà, né avrà ripercussioni sul mio impegno in questa campagna elettorale che si prospetta sempre più coinvolgente. Gli uomini e le donne di Napoli stanno apprezzando le proposte di Forza Italia e dell'intera coalizione di centrodestra, e nessun atto di violenza, di prepotenza o di prevaricazione, potrà impedirci di continuare il nostro percorso, fino al giorno delle elezioni". (Ren)