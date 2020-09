Coronavirus: Aliberti (Noi campani), i veri assembramenti sono le file per il tampone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Considerando l'aumento dei casi e il diffondersi di nuovi micro-focolai, si sarebbe dovuto prevvedere immediatamente a riorganizzare il servizio". Così Bruno Aliberti, candidato al Consiglio regionale della Campaniatra le file di Noi campani con Mastella, è intervenuto in merito alle lunghe file, creatisi in città per i tamponi. "Non basta la semplice ambulanza - ha proseguito Aliberti - che tra l'altro arriva in ritardo. Serviva rafforzare il presidio, con più personale o meglio ancora riorganizzarlo. Fare cento tamponi non equivale a farne dieci. Questa è la sanità che in Irpinia non vogliamo e che quando saremo al governo della Regione intendiamo cambiare". (Ren)