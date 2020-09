Imprese: 60 milioni per il territorio grazie a progetto di Fondazione Cr Firenze e Intesa Sanpaolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un atto d’amore per Firenze del valore di 60 milioni di euro che andranno a sostenere le piccole e le microimprese dell’area della città metropolitana. Questo lo scopo di “Rinascimento Firenze”, un progetto elaborato e promosso da Fondazione Cr Firenze e Intesa Sanpaolo, con l’obiettivo di sostenere le tante piccole realtà che rappresentano la spina dorsale dell’economia e la migliore identità del nostro territorio. Stando al relativo comunicato stampa, il progetto è stato presentato stamani al Teatro Niccolini dal presidente di Fondazione Cr Firenze, Luigi Salvadori, e dall’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, in collegamento streaming. Il direttore Gabriele Gori ne ha illustrato gli aspetti tecnici e hanno portato il loro saluto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, il prefetto Laura Lega, il presidente della Camera di commercio di Firenze Leonardo Bassilichi, il rettore dell’università di Firenze Luigi Dei, il presidente di Confindustria Firenze Maurizio Bigazzi, e il presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini. Stando alla nota, i settori interessati a questa operazione sono aree strategiche e fortemente significative dell’ economia cittadina: l’ artigianato artistico, il turismo e la filiera culturale, la moda, il mondo delle startup e della tecnologia e l’agroindustria. Il progetto si avvale della collaborazione strategica di tre soggetti attuatori (Associazione osservatorio dei mestieri d’arte, il Centro di Firenze per la moda italiana e la Fondazione ricerca e innovazione) che hanno ideato tutto il processo assieme a Fondazione Cr Firenze e a Intesa Sanpaolo. (segue) (Com)