Imprese: 60 milioni per il territorio grazie a progetto di Fondazione Cr Firenze e Intesa Sanpaolo (2)

- “Abbiamo elaborato una modalità che consenta una rapida ed efficace assegnazione e distribuzione delle risorse per aiutare tante realtà tipicamente fiorentine a superare questa fase così difficile, e ringrazio i tre soggetti attuatori per il loro determinante apporto: vogliamo stimolare nuove e rinnovate funzioni, favorire il mantenimento di posti di lavoro e dare un segnale di fiducia e di vicinanza a quegli imprenditori e a quelle imprese, anche del comparto no profit, che hanno voglia di fare”, ha commentato Salvadori, aggiungendo che “a loro viene chiesto di investire nelle loro iniziative, anche per dimostrare che tutti assieme abbiamo il desiderio di ricominciare: vogliamo stimolare un rinascimento economico e sociale che testimoni la nostra fiducia nella possibilità di rilancio del territorio”. Oggi, ha continuato Carlo Messina, siamo di fronte all’opportunità di ripensare un modello di azione in cui fondazione, banca ed enti associativi, insieme, contribuiscano a dare nuova linfa e risorse alle migliaia di micro e piccole imprese che costituiscono il tessuto economico di questo territorio. “L’obiettivo condiviso è di favorire la realizzazione di un beneficio sociale complessivo per il territorio, finanziando i progetti delle imprese che animano questa città e offrono lavoro a migliaia di famiglie, oltre a mantenere vitale un saper fare e una cultura distintiva unica e imperdibile: come a Bergamo, con Rinascimento Firenze vogliamo sostenere la ripartenza dell’economia cittadina attraverso il prestito d’impatto, uno strumento creditizio nuovo nel panorama bancario, anche a livello internazionale, dedicato in particolare alle attività a maggior impatto sociale per l’ecosistema delle imprese”, ha detto l’Ad di Intesa Sanpaolo. (segue) (Com)