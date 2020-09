Imprese: 60 milioni per il territorio grazie a progetto di Fondazione Cr Firenze e Intesa Sanpaolo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle imprese che verranno selezionate, prosegue la nota, sarà chiesta l’immissione nelle loro iniziative di risorse fresche a titolo di capitale, per un importo complessivo di almeno cinque milioni di euro. La Fondazione Cr Firenze erogherà risorse per un importo massimo di dieci milioni, prelevati dal Fondo progetti strategici che è stato costituito anni fa e che è stato incrementato lo scorso anno di altri cinque 5 milioni. A sua volta Intesa Sanpaolo erogherà ai soggetti selezionati fino a 50 milioni di euro di prestiti di impatto, uno strumento finanziario innovativo che prevede scadenze lunghe e condizioni estremamente vantaggiose: tasso fisso allo 0,4 per cento, cinque anni di preammortamento e durata decennale. I beneficiari del progetto, prosegue la nota, devono essere piccole e micro imprese, incluse quelle della cooperazione e del comparto mutualistico, in grado di presentare un progetto che abbia un impatto sociale misurabile. Esso cioè deve essere capace di stabilizzare o aumentare il personale, di formarlo investendo al tempo stesso nelle nuove tecnologie, di compiere investimenti nell’ambito delle nuove norme sanitarie, di favorire forme di aggregazione tra operatori concorrenti per aumentare la resilienza dell’aggregazione. I promotori di questa iniziativa intendono sostenere quelle realtà imprenditoriali sane prima della pandemia e che hanno sofferto in questi mesi. (segue) (Com)