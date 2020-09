Sardegna: arrivano fondi per ristoro danni siccità 2017, Coldiretti, "risultato straordinario" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una situazione paradossale che stava penalizzando le aziende agricole, divenuta insostenibile con l'emergenza Covid - afferma il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu - per questo, vista la situazione straordinaria, abbiamo chiesto alla Regione provvedimenti altrettanto straordinari, e proposto una serie di interventi concreti, come questo per sbloccare e liquidare le domande delle calamità del 2017 escluse. Questo intervento garantisce il sostegno per le calamità 2017 a tutte le circa 23 mila domande presentate, anche a quelle escluse, nel rispetto ovviamente di tutti le disposizioni dell'Unione europea, attraverso il de minimis - spiega il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba -. Un risultato importante raggiunto grazie ad un lavoro di squadra con l'assessorato all'Agricoltura che chiude una vertenza aperta nel 2017 con il pagamento della siccità ai soli pastori e l'esclusione di oltre 4mila pratiche degli altri settori agricoli". (segue) (Rsc)