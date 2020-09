Abruzzo: Testa (Fd'I), bisogna reintrodurre il bonus baby sitter (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso alle numerose famiglie che, inevitabilmente, si troveranno in difficoltà nella gestione della 'emergenza' nell'emergenza e dovendo ancora una volta far fronte ad un aggravio di costi per il servizio di baby sitting. E penso ai nuclei monoparentali - aggiunge - e a quelli senza una rete familiare in grado di offrire assistenza, non tutte le famiglie, ad esempio, sono strutturate con i nonni che vivono nella stessa località dei nipoti. Appare chiaro come la problematica assumerà, a breve, dimensioni importanti su tutto il territorio nazionale. Nonostante il 91 per cento delle famiglie interpellate dalla succitata indagine (dati aggiornati ad agosto 2020) abbia giudicato insufficiente l'intervento dello Stato - appena in grado di coprire un quarto delle spese sostenute per due bambini custoditi 8 ore da una baby sitter per cinque giorni alla settimana, misura tra l'altro non cumulabile con il congedo parentale straordinario, senza contare quanto sia risultata farraginosa la procedura approntata per ottenerlo – il bonus si colloca al secondo posto nella classifica dei trasferimenti monetari targati Covid-19, che ha gestito l'Inps in questi mesi di pandemia. Auspico, dunque, che il Governo si attivi per reintrodurre questo strumento economico in favore delle famiglie e che lavori alacremente per ridurne le criticità, migliorandone la consistenza economica e la funzionalità", conclude. (Gru)