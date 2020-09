Regionale: Caldoro, De Luca codardo, non ha rispetto per i cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Caldoro dopo il mancato confronto in Rai "De Luca è un codardo" che con i suoi 10 progetti per Napoli toglie "1 miliardo e mezzo alla città trattandola come una provincia medio-piccola". Sulle proposte relative alla sanità l'esponente socialista lancia un assegno di 1000 euro "per cittadini che non riescono a coprire le cure sanitarie utilizzando i fondi europei: è un'idea che vede l'ok della Commissione Europea". Infine, su Salvini che arriva domani in città per il comizio in piazza Matteotti e sulle posizione leghiste verso Napoli Caldoro invita "a guardare i fatti perché da ministro è venuto tante volte in Campania e si è occupato della situazione del quartiere Vasto mandando più poliziotti" e rivendica che il centrodestra "è un'offerta competitiva mentre dall'altra parte c'è un pezzo di potere clientelare che influenza le delibere". (Ren)