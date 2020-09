Regionali: Gorga (Campania libera), Salvini a Torre del Greco? La città ha già dato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Torre del Greco ha avuto il primo sindaco leghista della Campania. E ricordiamo tutti come è andata a finire. Con l'arresto nel 2017 di quel sindaco tanto omaggiato da Salvini e lo scioglimento del Consiglio comunale". E' quanto ha affermato Clelia Gorga, candidata al Consiglio regionale della Campania con la lista Campania Libera, commentando l'arrivo domani a Torre del Greco del leader del Carroccio. "Voglio almeno sperare – ha aggiunto – che le iniziative pubbliche annunciate da Salvini nella nostra città non diventino un raduno di negazionisti con inopportuni e rischiosi assembramenti pericolosi per la salute pubblica".(Ren)