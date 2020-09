Agroalimentare: Coldiretti, a Roma prima scuola dell’olio dall’11 al 20 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma capitale dell'olio extravergine di oliva Made in Italy con la prima oasi dell'olio sotto le stelle al Parco Tor di Quinto, con lezioni per svelare i segreti dell'oro verde, della sua scelta, dei suoi abbinamenti e anche per capire come leggere le etichette e difendersi da falsi e truffe. Stando alla nota diffusa da Coldiretti, l'iniziativa nell'ambito della manifestazione Vinoforum 2020 è realizzata da Unaprol in collaborazione con Coldiretti, Fondazione Evoo School e Campagna Amica. Per l'occasione, scrive Coldiretti, verranno schierati 40 oli extravergini d'Italia tra le eccellenze Dop e Igp per raccontare una filiera che da nord a sud dell'Italia coinvolge oltre 400 mila aziende agricole specializzate e che può contare sul maggior numero di olio extravergine a denominazione in Europa con un patrimonio di 250 milioni di piante e 533 varietà di olive. All’interno del parco, prosegue la nota, verrà allestita un’oleoteca dotata di sala corsi, all'interno delle quali si svolgeranno seminari, incontri con le aziende, assaggi guidati ed eventi di abbinamento per avvicinare i visitatori alla degustazione consapevole ed alla conoscenza dell'olio di qualità. Un’opportunità, scrive Coldiretti, per conoscere e apprezzare prodotti di altissimo pregio provenienti da tutta Italia e imparare a difendere il carrello della spesa delle famiglie scegliendo Made in Italy. (Com)