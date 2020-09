Abruzzo: Einstein Telescope, progetto presentato all'Esfri con contributo Gssi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato presentato ieri al Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (Esfri), il progetto Et, acronimo di Einstein telescope, un osservatorio pionieristico di terza generazione per le onde gravitazionali. Il consorzio internazionale, a guida italiana, vede una significativa presenza e partecipazione del Gran Sasso science institute (Gssi) dell'Aquila. I professori Jan Harms e Marica Branchesi siedono infatti nella cabina di regia che ha presieduto alla stesura della proposta, mentre il rettore del Gssi Eugenio Coccia, tra i pionieri della ricerca delle onde gravitazionali, è il coordinatore del gruppo di lavoro dell'Infn - Istituto nazionale di fisica nucleare per il sostegno internazionale al progetto Et. Alla parte scientifica ha contribuito anche il giovane dottorando Stefan Grimm, che sottolinea così le potenzialità di questo nuovo strumento: "Et ci consentirà di rispondere a domande decisive nel campo dell'astrofisica, della cosmologia e della relatività generale: ci darà informazioni che potranno tanto convalidare le nostre teorie quanto rivoluzionarle completamente, aprendo così nuove prospettive per future ricerche". (segue) (Gru)