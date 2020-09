Regionale: Caldoro, De Luca codardo, non ha rispetto per i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I napoletani non possono farsi governare da un clan di salernitani". Stefano Caldoro attacca il governatore Vincenzo De Luca intervenendo alla trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Usa linguaggio e metafora calcistica Caldoro per attaccare De Luca, riprendendo anche la polemica su Aurelio de Laurentiis: "Se si gioca, si gioca per vincere e abbiamo tutte le buone ragioni per farlo. Tengo molto ai voti dei napoletani, Salerno è una città bellissima ma non possiamo farci governare da un clan salernitano. Ha tolto 1 miliardo e mezzo a Napoli, vuole togliere soldi a questa città". E su Aurelio de Laurentiis il candidato presidente del centrodestra aggiunge: "quando un presidente scende in campo solo perché la Regione gli ha dato i soldi per lo stadio. Ora ringrazia chi gli ha dato i soldi. A chi scende a gamba tesa in campagna elettorale ho risposto con una battuta: io sono da sempre grande tifoso del Napoli contro due che non tifano per gli azzurri come De Luca e de Laurentiis". (segue) (Ren)