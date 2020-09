Pensioni: De Lise (Ungdcec), previdenza sia moderna, flessibile e a misura di professionista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La previdenza deve cambiare volto e adeguarsi ai tempi che stiamo vivendo. I vecchi criteri di intervento sono poco utili; più opportuno sarebbe invece ragionare su nuovi criteri di assegnazione di bonus e misure assistenziali, valutando le differenze tra i redditi degli ultimi anni". Lo ha detto Matteo De Lise, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, aprendo il webinar. "Si dovrebbero cominciare - ha proseguito De Lise - a prendere in considerazione le disuguaglianze di fatturato tra i professionisti di Nord, Centro e Sud e parametrarle sul reddito medio del territorio di competenza. Viviamo un periodo cruciale, il prossimo anno sarà assolutamente decisivo per la sopravvivenza di migliaia di professionisti. Siamo convinti che, in quest'ottica, l'operato della Cassa di previdenza possa determinare il futuro della nostra generazione. Il lavoro dell'Unione in questo ambito è molto forte, avanziamo costantemente proposte che abbiano un senso nei numeri, e per questo devo ringraziare la nostra commissione dedicata alla previdenza, prima in Italia ad essere istituita da un'associazione di categoria. L'evoluzione della previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti: prospettive e scenari futuri", ha concluso il presidente dei giovani commercialisti. (segue) (Ren)