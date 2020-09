Coronavirus: Barone (Asi), con test rapido risposte in 3 minuti, ma Ministero tarda ad approvare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Test rapido, in soli 3 minuti l’esito. È un vanto tutto italiano, realizzato da un azienda di Merate (Lecco) in collaborazione con l’Università del Sannio". Lo ha dichiarato Luigi Barone, presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento e consigliere delegato della Ficei per le politiche del Mezzogiorno. "Inizialmente in Ministero della Salute aveva approvato questo test - ha proseguito Barone - ma come spesso accade in questo Governo c’è stata una retromarcia. L’eccellenza italiana sa sempre come farsi strada, peccato che poi la burocrazia metta i bastoni tra le ruote. I miei complimenti all’azienda brianzola e al rettore Gerardo Canfora dell’Università del Sannio, che ha collaborato a questo importantissimo progetto", ha concluso il presidente del Consorzio Asi. (Ren)