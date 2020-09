Campania: Vaccaro, sostegno economico a famiglie e mamme lavoratrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostegno economico alle famiglie, con particolare focus sul fondamentale ruolo della mamma lavoratrice. Questo uno degli obiettivi di Antonella Vaccaro, candidata al consiglio regionale della Campania con la lista Liberaldemocratici Campania Popolare con De Luca. "Condivido in pieno il programma della lista di cui faccio parte - ha dichiarato Vaccaro - Miriamo alla creazione di un sistema assistenziale per la famiglie con minori a carico con investimenti e agevolazioni per chi volesse aprire scuole dell'infanzia e asili nido al fine di creare un sistema di supporto stabile ed economico che elimini l'evidente disparità tra il ruolo della donna e quello dell'uomo nel mercato del lavoro". Bonus baby sitter e bonus nonni che sostengano le famiglie nella gestione dei figli: priorità fondamentali per Vaccaro, "madre in primis e imprenditrice poi". "In Europa - ha aggiunto la candidata - una donna su dieci con almeno un figlio non ha mai lavorato, per dedicarsi completamente alla cura dei figli, nel Mezzogiorno d'Italia invece ha fatto questa scelta una donna su cinque, come testimoniano i recenti dati Istat. Questo scatto della realtà dimostra inesorabilmente quanto la nascita di un figlio cambi radicalmente le scelte professionali di una donna. Ecco perché voglio farmi sostenitore di una nuova cultura della famiglia che contrasti con fermezza e interventi seri, l'interruzione lavorativa o la mancata partecipazione al mercato del lavoro delle donne madri", ha concluso.(Ren)