Cuneo: Confagricoltura, nocciole di qualità ma prezzi bassi, la Regione intervenga

- Nonostante una qualità che come previsto a inizio campagna si colloca su livelli molto elevati, i produttori di nocciole di Cuneo denunciano prezzi ben al di sotto delle attese e soprattutto non all’altezza dell’eccellenza del prodotto. Di fronte a quotazioni che non soddisfano i tanti corilicoltori associati, la Confagricoltura di Cuneo invita la Regione Piemonte a farsi promotrice di un’azione condivisa tra tutti gli attori della filiera, istituendo quanto prima un tavolo regionale corilicolo che possa programmare meglio il futuro di un comparto sempre più fondamentale per l’economia piemontese. “Dalle rilevazioni dei nostri tecnici sul territorio e dalle comunicazioni di numerosi nostri associati, le rese, seppur maggiori rispetto allo scorso anno, si presentano a macchia di leopardo a seconda degli areali di produzione – dichiara Roberto Abellonio, direttore di Confagricoltura Cuneo –; ciò fa supporre che a fine campagna saremo ampiamente al di sotto dei 300mila quintali di prodotto inizialmente stimati. Rispetto alle quotazioni di queste settimane, inoltre, siamo su valori assolutamente non adeguati a remunerare il lavoro di una filiera di elevata qualità come quella della nocciola piemontese. Tuttavia, per riuscire a renderla meno soggetta alla volatilità del mercato occorre lavorare per rafforzarla e strutturarla sempre meglio, aiutando le aziende produttrici a gestire il prodotto direttamente o attraverso una maggior aggregazione alle OP operanti sul territorio”. (segue) (Rpi)