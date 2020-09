Regionali: Ciaramella (Pd), Zingaretti a Napoli sottolinea importanza della prova in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mai come nelle prossime elezioni regionali in Campania è essenziale dare forza, insieme al presidente De Luca, al Partito democratico". Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale Pd Antonella Ciaramella, principale referente campana della corrente che fa capo al segretario del partito, in occasione dell'incontro con Nicola Zingaretti a San Giorgio a Cremano. "Noi tutti ci affidiamo al presidente De Luca - ha proseguito Ciaramella - per completare l'ottimo lavoro avviato nei primi cinque anni di amministrazione. Ed al Partito Democratico, per garantire che ciò si realizzi con l'apporto di competenze sicure di donne e uomini che già hanno potuto dimostrare la loro professionalità, la serietà e la competenza nel faticoso lavoro quotidiano nell'istituzione e sui territori. La presenza del segretario nazionale Zingaretti a Napoli ci aiuta a sottolineare il carattere decisivo della prova che dobbiamo sostenere in Campania, e a ribadire come il Mezzogiorno d'Italia possa e debba essere il volano per il rilancio dell'intero Paese. La coincidenza non ripetibile di una forte messe di finanziamenti dall'Europa e la provata capacità di una classe dirigente sperimentata rappresentano infatti un'occasione unica, da non perdere", ha concluso l'esponente Pd. (Ren)