Torino: Ricca, grazie a polizia locale per sgombero di via Reiss Romoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un sentito ringraziamento agli agenti della Polizia Locale di Torino che questa mattina sono intervenuti per sgomberare l’ennesimo accampamento abusivo di nomadi provenienti dal campo di via Germagnano". Così l'assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, dopo l'intervento in via Reiss Romoli. "Il loro lavoro è stato fondamentale per riportare legalità nell’area - aggiunge Ricca - . È evidente che questo tipo di operazioni e lo sforzo degli agenti non sarebbe stato necessario se per lo sgombero di via Germagnano fossero stati presi provvedimenti differenti che non avrebbero portato a una dispersione dei vecchi occupanti su tutto il territorio comunale". (Rpi)