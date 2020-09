Comuni: Anci, impegno governo su slittamento a fine ottobre lavori finanziati da fondo 500 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno dei ministeri dell'Interno e dell'Economia a prendere in considerazione il rinvio alla fine di ottobre del termine per avviare i lavori finanziati dal fondo di 500 milioni che la legge di bilancio 2020 ha stanziato per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. È quanto ha ottenuto l'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) nel corso della Conferenza Stato–Città che si è svolta al Viminale. Stando al relativo comunicato stampa, il risultato dà seguito all'azione svolta dall'Anci che aveva perorato, già in fase di conversione del decreto Semplificazioni, una proroga del termine inizialmente fissato al 15 settembre facendo leva sulle problematiche connesse all'emergenza Covid-19 e sulle numerose segnalazioni pervenute dai comuni interessati. Il mancato rispetto del termine per dare avvio ai lavori, prosegue la nota, avrebbe infatti comportato la revoca delle risorse già assegnate dal Viminale per gli interventi programmati dalle singole amministrazioni comunali. Una conseguenza eccessiva venendo subito dopo una fase di grandi difficoltà organizzative e operative sia per i comuni che per le imprese affidatarie delle opere. (Com)